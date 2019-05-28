Запорізькі підприємства сплатили до держбюджету 954 мільйони гривень податку на прибуток

За чотири місяці підприємства Запорізького регіону перерахували до державного бюджету 954 мільйони гривень податку на прибуток, що на 645 мільйонів більше, ніж за відповідний період 2018 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що середньомісячні відрахування податку зросли порівняно з минулорічними на 161 мільйон і склали 238 мільйонів гривень.
Найбільші надходження податку на прибуток до держбюджету забезпечили суб’єкти господарювання обласного центру – 240 мільйонів, від платників м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів надійшло 35 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 27,8 мільйона гривень.
Крім того, запорізькі підприємства і установи комунальної форми власності, які сплачують податок на прибуток до місцевих бюджетів, забезпечили 117,4 мільйона гривень, це на 72 мільйони більше, ніж торік.
Нагадаємо, базова ставка податку на прибуток підприємств дорівнює 18 відсоткам, за ставками 15, 6 та 20 відсотків оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в Україні.
Головне управління ДФС у Запорізькій області