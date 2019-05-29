3-й спеціалізований екологічний форум зібрав представників різних країн

У Запоріжжі розпочав роботу 3-й спеціалізований міжнародний екологічний форум Еко Форум-2019. Його учасники не лише запоріжці, а й гості з інших країн, регіонів України. У відкритті форуму взяв участь міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Відзначимо, саме Володимир Буряк доручив у 2017 році провести в нашому місті перший Еко Форум, а потім запропонував зробити його щорічним.
З 29 по 31 травня у виставковому центрі «Козак-Палац» проходитиме 3-й спеціалізований міжнародний екологічний форум Еко Форум-2019. На ньому представлені організації, підприємства, які реалізують проекти, розробляють та впроваджують сучасні технології в сфері охорони навколишнього середовища. Презентовані результати роботи промислових, комунальних підприємств, вищих навчальних закладів міста, які стосуються тематики Еко Форуму. Зокрема свої напрацювання представили Запорізький ботанічний сад, комунальне підприємство «Зеленбуд».
У відкритті Еко Форуму взяв участь міський голова Володимир Буряк. Відкриваючи захід міський голова наголосив, що проблеми екології є актуальними для всієї України. Саме тому важливо, що захід такого рівня проводиться у Запоріжжі.
– З кожним роком інтерес до проведення у Запоріжжі Еко Форуму зростає. Це підтверджує, що свого часу було прийняте правильне рішення про його організацію. Серед учасників представники не лише України, а й інших країн. На форумі є чому повчитися, представлені сучасні технічні розробки. Головне, щоб він був не звичайною виставкою, а давав реальний результат у вигляді залучення сучасних технологій, налагодження співробітництва між науковцями, підприємцями, владою, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що важливим напрямком Еко Форуму є екологічна освіта дітей, працюватиме дитяча освітня еколокація. Зокрема буде підписано Меморандум між комунальним підприємством «Комунсантрансекологія», «Вельтум-Запоріжжя» та гімназією №31.
– Підписання цього документу дасть старт пілотному проекту роздільного збору сміття на прикладі спочатку однієї школи. У результаті школярі зрозуміють, що таке роздільний збір сміття, для чого це потрібно, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова також наголосив на важливості законодавчих змін в екологічній сфері. Зокрема вони мають стосуватися розширення повноважень органів місцевого самоврядування у цих питаннях.
Окрім роботи виставкового залу, на форумі працюють тематичні секції. Передбачено понад 130 виступів у рамках “круглих столів”. Виступи стосуватимуться питань фінансування і консультування екологічних проектів, управління водними ресурсами, технологій очистки викидів в атмосферу, поводження з відходами, енергоефективності. Серед учасників будуть представники влади, бізнесу, громадськості.
Важливою складовою форуму традиційно стане можливість вивчення закордонного досвіду. Форум відвідають гості з Німеччини, Франції, Канади, Ізраїлю, Польщі, Чехії. Вони поділяться досвідом роботи системи моніторингу навколишнього середовища, інформування про якість атмосферного повітря, екологічного управління і так далі.
Таким чином Еко Форум-2019 продовжить виконувати одне зі своїх головних завдань – консолідація діяльності промислових підприємств, громадськості, влади для забезпечення сприятливого навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, залучення інвестицій в екологічні проекти.
3-й спеціалізований екологічний форум зібрав представників різних країн
У Запоріжжі розпочав роботу 3-й спеціалізований міжнародний екологічний форум Еко Форум-2019. Його учасники не лише запоріжці, а й гості з інших країн, регіонів України. У відкритті форуму взяв участь міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Відзначимо, саме Володимир Буряк доручив у 2017 році провести в нашому місті перший Еко Форум, а потім запропонував зробити його щорічним.