Читайте у газеті “Правда ЗП” за 30.05.2019р.

Друзі! У четвер, 30 травня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А допоки ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
«Національна розмова про медіа-2019» із знаками запитань та оклику. Які саме перетворення можуть бути запроваджені з метою підвищення довіри аудиторії та покращення діяльності журналістів і ЗМІ? Звіт наживо з найрезонансніших в Україні медіа-подій року редакторки Наталії Зворигіної читайте у свіжому випуску нашої газети.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Нещодавні президентські вибори, вочевидь, увійдуть в історію України як найбільш непрогнозовані і непередбачувані. Втім, хто знає, що нас ще очікує на парламентських виборах? Аналіз ситуації і прогнози на майбутнє від експертки – директорки Фонду демократичних ініціатив ім.І.Кучеріва, соціологині Ірини Бекешкіної подає наша газета у своєму свіжому випуску.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Які речі обов’язково повинні бути з вами на пляжному відпочинку? Як пережити спеку в поїзді, автобусі і машині по дорозі на курорт? Чим море корисне для здоров’я, як фізичного, так і психічного? Відповіді на ці питання шукайте у газеті «Правда ЗП»
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Зокрема, дізнайтесь справжні сенсаційні факти із життя блондинок. Свою публікацію журналістка газети Віталіна Московцева присвятила цим унікальним дівчатам на честь всесвітнього Дня блондинок.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про дивовижні їстівні ягоди, які коли-небудь доводилося бачити і куштувати нашим землякам.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правда ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 30.05.2019р.
Друзі! У четвер, 30 травня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.