Промисловість, торгівля та агропромислове виробництво – бюджетоформуючі галузі запорізької економіки

Понад чверті податкових надходжень до державного бюджету у Запорізькій області забезпечили промислові підприємства. За чотири місяці промвиробники регіону сплатили 749 мільйонів гривень податків і зборів (без показників великих платників податків, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, суб’єкти господарювання оптової та роздрібної торгівлі поповнили казну держави на 338 мільйонів гривень (13 відсотків від загальних надходжень).
На третьому місці – сільськогосподарські підприємства області, які спрямували до бюджету 278 мільйонів гривень (9,5 відсотка).
Внесок будівельних компаній регіону до держскарбниці – 141,3 мільйона гривень, що складає майже 5 відсотків від загальної суми.
Транспортні, поштові та кур’єрські підприємства сплатили з початку року більше 92 мільйонів гривень (3,2 відсотка).
Нагадаємо, всього у січні-квітні запорізькі платники податків направили до державного бюджету 2 мільярди 934 мільйони податків і зборів. Це на 801,5 мільйона або на 37,6 відсотка більше, ніж за чотири місяці минулого року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області