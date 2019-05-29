У Запоріжжі представники регіональних митниць вивчають проблематику класифікації товарів

Сьогодні у Запоріжжі розпочав роботу дводенний семінар на тему “Проблемні питання класифікації товарів”, організований Департаментом адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС України.
У заході беруть участь співробітники Державної фіскальної служби, керівники та посадові особи підрозділів митниць ДФС з усіх областей України.
Відкрив засідання начальник управління класифікації товарів Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС України Володимир Мокреньов. Він презентував матеріали останньої сесії гармонізованої системи опису та кодування товарів, яка відбулася за участю представників 89 країн і Митного та Економічного Союзу.
У програмі семінару фахівці митниць, які здійснюють митний контроль, розглянуть особливості класифікації різних товарів у зовнішньоекономічній діяльності, результати роботи митних органів у цій сфері, а також застосування єдиних підходів та шляхи підвищення ефективності діяльності за даними напрямами.
У рамках заходу для учасників будуть проведені тренінги та тематичний круглий стіл. Крім того, працівники митниць матимуть можливість обмінятися практичним досвідом.
Запорізька митниця ДФС