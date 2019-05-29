У Запорізькій області піротехніки ДСНС за добу знешкодили 32 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

28 травня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено 2 артснаряда калібру 152 мм , 11 артснарядів калібру 85 мм, 3 артснаряда калібру 76 мм, 6 артснарядів калібру 45 мм, 2 мінометні міни калібру 82 мм, 5 мінометних мін калібру 50 мм та 2 гранати Ф-1, які напередодні були виявлені місцевим населенням під час земельних робіт в полі за с. Велика Білозерка.
Цього ж дня, піротехніки ДСНС знешкодили гранату Ф-1 часів минулих війн, яка знаходились в балці по вул. Молочній Шевченківського району м. Запоріжжя.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.