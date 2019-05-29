За якими професіями навчаються Запорізькі безробітні та чи гарантує навчання робоче місце?

Можливість отримати затребувану професію сьогодні – дозволяє бути в тренді на ринку праці. Адже професія, яка має сталий попит у роботодавців – це 100% шанс знайти гідну роботу з достойною заробітною платою.
«Активне впровадження інноваційних технологій у виробництво, спричиняє надзвичайно швидку втрату актуальності раніше отриманих знань. Зростають потреби в неперервності освіти, підвищуються вимоги до професійної мобільності кадрів. Балансування ринку праці вимагає постійного оновлення знань працівників, що можливе на основі реформування системи освіти, впровадження нових форм навчання, таких як дистанційної і дуальної, як частин безперервної освіти», – зазначає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Для вирішення проблем підготовки якісних кадрів в складі державної служби зайнятості вже багато років працюють Центри професійно-технічної освіти: Рівненський, Одеський, Дніпропетровський, Донецький, Луганський, Львівський, Сумський, Івано-Франківський, Полтавський, Харківський, Херсонський.
Запорізька обласна служба зайнятості також співпрацює із 30 професійно-технічними навчальними закладами області.
За 4 місяці поточного року більше 1,5 тис. осіб проходило професійне навчання.
Найбільш затребувані професії:
v продавець продовольчих та непродовольчих товарів
v працівники сфери послуг: бармен, кухар та кухонний працівник, офіціант;
v електрогазозварник
v перукар (перукар-модельєр)
v кравець
v електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
v офісні службовці (бухгалтер, адміністратор, кошторисник)
Але, навчання відбувається й за більш рідкісними професіями, наприклад – сировар, виноградар, маслороб, пресувальник-віджимач харчової продукції, обпилювач фасонних відливок, тощо.
А чи гарантує навчання за направленням служби зайнятості безробітному робоче місце?
При направленні на професійне навчання, між центром зайнятості, роботодавцем та безробітним укладається договір. Роботодавець – замовник кадрів, який має право брати участь у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, забезпечувати проходження виробничого навчання та виробничої практики або стажування безробітних – зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня завершення навчання працевлаштувати безробітних.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ, тел.233-11-47