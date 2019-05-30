Аукціон «Рука підтримки»: дякуємо за добро та щирість!

Запорізька обласна організація НСЖУ в рамках святкування 60-річчя НСЖУ та професійного свята – Дня журналіста – провела п’ятий благодійний аукціон «Рука підтримки» на допомогу ветеранам-журналістам та журналістам, які потребують допомоги у лікуванні. Проходив аукціон в прес-центрі ЗОО НСЖУ і був доволі велелюдним.
В якості лотів на аукціоні були представлені роботи самих журналістів – картини, художні фотографії, а також вироби з порцеляни, металу (художня ковка), з природних матеріалів, ляльки-мотанки і ляльки-обереги з тканини і органічної кераміки та художні полотна визнаних майстрів пензля, які надали для аукціону наші численні партнери та благодійники. Як цікавинку, повідомимо, що в якості лоту була представлена навіть краватка з іменним знаком мера Пекіну.
Відкрили захід голова ЗОО НСЖУ Наталія Кузьменко та відповідальний секретар Валентина Манжура, які зробили все можливе, щоб цій аукціон відбувся. Вони зазначили, що на заклик взяти участь в аукціоні «Рука підтримки» та в проведенні святкових заходів до Дня журналіста відгукнулося чимало небайдужих людей, для яких творити добро є природною потребою душі, і тому їх допомога – неоціненна. Бо вимірюється не лише кількістю вкладених коштів, а щирим бажанням підтримати тих, хто цього потребує. Запорізька обласна організація НСЖУ щиро вдячна кожному з них.
Це – учасники аукціону – народний депутат України Олександр Романовський, депутати Запорізької обласної ради Юрій Ружин, Віктор Бусько, комбінат «Запоріжсталь», директор видавничого будинку «Кераміст» Дмитро Плеханов, фірма «Хлібодар», начальник територіального відділу юстиції в Запорізькій області Сергій Васильцов, відомі бізнесмени-благодійники Олексій Литвин, Олег Серовський, Андрій Гамов, Юрій Чекальський, Петро Гончарук, Данило Щербаков, голова Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула, голова Міжнародного клубу друзів «Віконт» Віктор Худяков та його партнери.
Аукціон проводив наш власний ліцетатор з міжнародним сертифікатом, член ЗОО НСЖУ Віталій Семенюк. Потенційним покупцям було запропоновано понад 30 лотів. Торги проходили жваво і зацікавлено, за півтори години було викуплено всі лоти. Найдорожчі – диптих Віктора Кузнєцова «На Дніпрі» та картина «Вогняний лід» Ольги Харьякової були викуплені відповідно – за 5500 та 5000 тисяч гривень.
Запорізька обласна організація НСЖУ щиро вдячна нашим партнерам і друзям, хто надав свої картини та вироби для проведення аукціону: відомим запорізьким художникам Ірині Гресик та Людмилі Лисиці, творчому об’єднанню «Колорит», київському художнику Віктору Кузнєцову, майстрам- лялькарям Світлані Балуєвій і Майї Пономарьовій та іншим.
Окремі слова подяки та приязні нашим колегам-журналістам, чиї роботи були виставлені на продаж і знайшли своїх покупців на аукціоні: Наталії Зворигіній, тележурналісткам Наталії Федоровій та Олені Шевчук, відомому фотохудожнику Сергію Томку, бердянським журналістам Віктору Михайличенку та Юлії Тисленко, молодому токмацькому журналісту Михайлу Арману, який представив на аукціон граціозний вітрильник, виготовлений ним… з сірників. Свій окремий лот надала ветеранська спілка ЗОО НСЖУ – унікальний кофейний сервіз, який був виготовлений до 75-річчя визволення Запоріжжя, чисельністю всього 100 екземплярів.
По завершенню аукціону робоча група, яка відповідала за підготовку та проведення акції, доповіла про попередні підсумки. Зібрано понад 40 тисяч тисяч гривень благодійних внесків.
За попереднім рішенням секретаріату вони будуть спрямовані на надання матеріальної підтримки журналістам-ветеранам та журналістам, які потребують допомоги у лікуванні. Виплачено допомогу буде до дня Журналіста, після остаточного узгодження кандидатур з первинними організаціями. За попередніми підрахунками її можуть отримати більше 20 журналістів.
Решту коштів, за вирахуванням накладних витрат, буде спрямовано на проведення заходів для ветеранів та молодих журналістів, присвячених 60-річчю НСЖУ та на здійснення Статутної діяльності Запорізької обласної організації НСЖУ.
Валентина Бистрова, фото Світлани Костюк