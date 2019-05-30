«Національна розмова про медіа-2019» із знаками запитань та оклику. І далі буде.

Минулий тиждень видався багатим на події у національному медіа-просторі. Те, що відбувалося у фаховому журналістському середовищі, напряму стосувалося нашого суспільства в цілому. Тож уникнути участі у цих заходах нашій газеті, яка позиціонує себе як ЗМІ з активною громадянською позицією, видалося неможливим.
Тож National Media Talk, або Національна розмова про медіа 2019 року, що зібрала близько 300 експертів з українських медіа, журналістів, редакторів і керівників незалежних медіа, щоб обговорити шляхи вирішення найбільш актуальних і суперечливих проблем, з якими стикається медіа сектор в країні, стала однією з найважливіших для нас. Окрім ролі, яку відіграли медіа під час президентської виборчої кампанії, національний форум, що відбувся у столиці вже вдруге, досліджував, які саме як комерційні так і саморегуляційні перетворення можуть бути запроваджені з метою підвищення довіри аудиторії та підвищення тиску з боку партнерів задля покращення діяльності журналістів та медіа.
Почесна гостя конференції – письменниця, філософиня та лауреатка Шевченківської премії Оксана Забужко, виступивши перед учасниками заходу із лекцією «Путінізація медіа» як складова гібридної війни: чи є шанс у Дарини Гощинської?»( мова про героїню її роману «Музей покинутих секретів» – медіа-менеджерку одного з телеканалів з прогресивними поглядами і прагненнями), акцентувала увагу на «маніпуляційних технологіях комунікації, які глобально, ціле людство, заплутало в брехні”. І це є проблемою цілого нашого постінформаційного суспільства. Тож, на думку філософині роль та місія медіа набуває ще більшого значення. У перерві ми поспілкувалися із пані Оксаною. Говорили про різне. На останок торкнулися й теми перспектив для газет-принтів (паперових видань). Пані Оксана певна, що від цих ЗМІ жодним чином не можна відмовлятися, особливо що стосується їх регіонального виміру. Діджиталізація бере своє, але паперові медіа покликані спонукати своїх читачів до мислення.
Про важливість збереження і підтримки регіональних(місцевих) ЗМІ говорив у своєму виступі і Том Дженен, керуючий директор коаліції United for News. Експерт наголосив, що у той час, як національні медіа поляризують суспільство (розділяють його з огляду на різницю у політичних і світоглядних поглядах), місцеві ЗМІ – навпаки консолідують на вирішенні загальнозрозумілих для людей місцевих проблем – освіта, безпека, інфраструктура, тощо. Але, на жаль. місцеві медіа переживають «не кращі часи», і , ця тенденція характерна не тільки для України, але й для світу, в цілому, а тому місцеві медіа потребують підтримки. Він розповів про підтримку етичною рекламою відповідальних медіа, що відмовилися від фальшивих новин і дотримуються професійних журналістських стандартів. І запропонував проект стійкої бізнес-моделі для професійних, незалежних місцевих медіа – забезпечення розміщення реклами у таких ЗМІ, а відтак їх підтримку, від соціально відповідальних авторитетних у світі бізнесу компаній.
До речі, паралельно із зазначеним форумом на іншому майданчику проходило і експертне обговорення за круглим столом концепції державної підтримки місцевих ЗМІ, розробленої Держкомтелерадіо, відповідальним також і за процес реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Про реалізацію цієї реформи на прикладі газети «Запорізька правда» ми детально інформуємо своїх читачів. Захід було організовано ЦЕДЕМ – аналітично-адвокаційним центром, що працює в громадському секторі України з 2005 року, спрямовуючи зусилля на утвердження верховенства права, розвиток незалежних медіа та посилення ролі громадянського суспільства в нашій країні. Місією Центру є сприяння розвитку суспільства активних та відповідальних громадян. За підсумками експертного обговорення “Державна підтримка місцевих медіа: навіщо і як саме?” , до якого долучилась і авторка цих рядків, було напрацьовано документ із відповідними пропозиціями до згаданої концепції. Результати тої наполегливої роботи, сподіваюсь, суттєвим чином посприяють розвитку громадянського суспільства в Україні.
Щодо останнього, про «Стійкість демократії: досвід, яким може поділитися Україна» йшлося на публічному заході, організованому Chatham House в Українському кризовому медіа-центрі у столиці. Учасники захочу, в числі запрошених була і авторка цих рядків, прагнули ідентифікувати найкращі практики, наявні в Україні в сфері медіа, громадянського суспільства та цівільно-військової співпраці. Ми обговорили з експертами, яким досвідом може поділитися Україна з країнами з розвинутою демократію, з’ясували які зусилля держави, громадянського суспільства, приватного сектору (або спільних ініціатив) є найбільш ефективними для зміцнення стійкості демократії в Україні під час конфлікту. Це друга фаза дослідження стійкості демократії Chatham House.Говорили про інформаційну безпеку і свободу слова, залучення різних груп до суспільного процесу та згуртованість на рівні громад, досліджували лінії поляризації( невдоволення) у суспільстві та шляхи їх подолання і забезпечення єдності.
Окрім суто робочих заходів, відбулася й низка подій натхнення. Зокрема, у Будинку звукозапису Українського радіо пройшла ювілейна 10-а церемонія нагородження переможців найпрестижнішого фазового конкурсу журналістів «Честь професії», серед експертів якого ( членів прев’ю-журі) була свого часу і авторка цих рядків. Мені було дуже приємно, що запорізька тележурналістка Євгенія Мельник – кореспондент, режисер, автор проектів Донбас сьогодні та документального циклу На краю МИРУ з телеканалу ТБ-5 – стала переможцем у номінації “Найкращий репортаж на локальну тематику”.
Також у конкурсі на національну премію для медійників, що спеціалізуються на економічній проблематиці та висвітлюють процес реформування економіки України, зміни у податковій сфері, підтримку та розвиток вітчизняного підприємництва «MEDIA etc. 3.0», церемонія нагородження пройшла у столичному «Адмірал холі», «Запорізька правда» була відзначена почесною відзнакою.
Всі зазначені заходи і події суттєво вплинуть на подальший перебіг подій у вітчизняній медіагалузі. Тож далі буде!
Наталя Зворигіна