З 31 травня по 02 червня у місті Бердянськ пройде XXI Всеукраїнський фестиваль журналістів «Азовське літо-2019». Участь у заході приймуть понад 60 журналістів з 11 областей України.
2 червня в рамках Фестивалю відбудеться Всеукраїнський Квест з цивільного захисту для працівників мас-медіа «Створи власну територію безпеки під час відпочинку».
Організаторами змагань виступає Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів та Виконавчий комітет Бердянської міської ради. Генеральним спонсором виступає Група компанії «Фокстрот».
На учасників чекає 7 захоплюючих етапів. На кожному із них журналістам доведеться ліквідувати умовну пожежу за допомогою вогнегасника, врятувати постраждалого із зони хімічного забруднення, влучити в мішень із пожежного ствола, надати долікарську допомогу, пройти психологічні випробування та «врятувати потопаючого». Результати будуть фіксуватися у протоколі, а по закінченню суддівська бригада підведе підсумки і визначить найспритнішу та найобізнанішу команду в аспектах цивільного захисту.
Популяризація здорового способу життя та виховання культури безпечної поведінки – запорука безпечного майбутнього усієї країни. Особливо гостро постає це питання під час літнього оздоровчого відпочинку. Показово, що дбають про це не тільки рятувальники і журналісти, а й організації, які у своїй діяльності керуються принципами безпеки та захисту співробітників та споживачів.
Контактні телефони для довідкової інформації:
(061) 787-94-83 прес-центр ГУ ДСНС України у Запорізькій області;
097-430-98-65 Юлія Цівірко
097-41-00-000 Юлія Баришева
Всеукраїнський Квест з цивільного захисту «Створи власну територію безпеки» для представників мас-медіа
З 31 травня по 02 червня у місті Бердянськ пройде XXI Всеукраїнський фестиваль журналістів «Азовське літо-2019». Участь у заході приймуть понад 60 журналістів з 11 областей України.