«Запоріжвогнетрив» презентував головні природоохоронні рішення за останні 5 років на міжнародному екофорумі

29-31 травня в Запоріжжі проходить III міжнародний екологічний форум «Еко Форум-2019». Серед учасників заходу – представники профільних міністерств України, обласної та міської влади, промислових підприємств та громадськості. «Запоріжвогнетрив» презентував на майданчику екофоруму локацію, на якій всі охочі можуть познайомитися з головними екологічними досягненнями підприємства
Протягом останніх п’яти років «Запоріжвогнетрив» інвестував у проекти підтримання стану промислового обладнання, відповідного до державних екологічних норм і стандартів, близько 30 млн грн.
Підприємство першим в Україні відкрило лінію з виробництва вогнетривких бетонів і мас. Завдяки автономним рукавним фільтрам, під час роботи лінії в атмосферу виходить вже очищене від пилу повітря. Крім того, за рахунок переорієнтування виробничих потужностей підприємству вдалося зменшити кількість викидів в атмосферу на 12%.
Також відзначимо, що на «Запоріжвогнетриві» діє зворотній цикл очищення промислових вод. Завод не проводить забір і скидання забруднених промислових вод у водні басейни Запоріжжя. Близько 70% води, що використовується у виробництві, – це дощові та талі води.
В якості сировини завод активно використовує вживані вогнетриви, в тому числі закуповує вогнетривкий брухт на інших підприємствах. З 2018 року «Запоріжвогнетрив» повністю перейшов на застосування вогнетривкого брухту у виробництві шамотної продукції.
– Як відповідальний бізнес ми завжди ставимо природоохоронні питання на перший план. До всіх заходів, що стосуються покращення рівня екологічної безпеки в регіоні, «Запоріжвогнетрив» підходить комплексно та системно. Підприємство впроваджує найкращі практики та передові екологічні технології, послідовно мінімалізує вплив на довкілля. Роботу в цьому напрямі ми будемо продовжувати і надалі, – підкреслив генеральний директор «Запоріжвогнетриву» Сергій Гоман.
Довідка:
Приватне акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив» – найбільший український виробник вогнетривких виробів і матеріалів, продукція якого добре відома і користується високим попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Підприємство випускає широкий асортимент продукції, який включає в себе алюмосилікатні вироби (шамотні і високоглиноземисті), магнезіальні вироби, а також неформовані вогнетриви. Основними споживачами продукції комбінату є підприємства металургійної промисловості.
Прес-центр
ПрАТ «Запоріжвогнетрив»