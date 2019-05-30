Запорізькі роботодавці добровільно оформили 2055 працівників

У результаті заходів з легалізації доходів населення та профілактичної роботи з працедавцями офіційне оформлення і зарплату отримали 2055 запоріжців.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, з початку 2019 року діяльність робочих груп, створених у фіскальній службі та органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, була зосереджена на діалозі з підприємцями і керівниками запорізьких компаній. Під час співбесід суб’єктам господарювання доводились законодавчі вимоги, якими гарантуються легальний труд і заробітна плата, а також відповідальність за порушення норм Податкового кодексу та законів про працю.
Завдяки проведеній роботі добровільно оформленим найманим працівникам виплачено 8 мільйонів 867,6 тисячі гривень офіційних доходів, а це, в середньому, 4315 гривень на кожного.
Додаткові надходження до бюджетів і соцфондів склали 3 мільйони 680 тисяч гривень податків та зборів, у тому числі 1 мільйон 951 тисяча гривень єдиного соціального внеску, 1 мільйон 596 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 133 тисячі гривень військового збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області