ЧОТИРИ ПРИЧИНИ ПЕРЕЙТИ НА 4G

У епоху цифрових технологій все змінюється надзвичайно стрімко. Лишень 20 років тому мобільний телефон був розкішшю, про яку ми тільки мріяли. А тепер ми не можемо уявити свого життя без нього. Цей маленький пристрій перетворився на справжній комп’ютер. Завдяки йому ми можемо працювати віддалено, спілкуватись в соціальних мережах, навчатись, слухати музику, дивитись фільми.
Проте, звісно, такий високий ступінь свободи може дати лише якісний та швидкий мобільний інтернет. Такі можливості нам дала технологія 3G, а вже сьогодні для більшості українців став доступний зв’язок 4G.
Будьмо відвертими, прочитавши ці рядки, знайдуться ті, хто подумає: навіщо нам 4G, нам і з 3G було непогано. Втім з новим поколінням зв’язку 4G наші можливості розширюються ще більше. Адже середня швидкість передавання даних зростає більше ніж у 2,5 раза, а ємність мережі – в 10 разів. Тому придивімося до «новачка» уважніше.
Отже, 4G – це насамперед 4 нових якості. Цей стандарт:
Більш надійний. Його користувач застрахований від падіння мережі й відсутності зв’язку в місцях великого скупчення людей. Уявіть, що ви прийшли на концерт улюбленої групи і хочете поділитись подіями в реальному часі зі своїми друзями. Якщо ви не використовуєте 4G, в такі пікові навантаження на мобільну мережу зв’язок може бути гіршим або й зовсім обірватись. З 4G вам це не загрожує. Завдяки цій технології можна без проблем вести онлайн-трансляцію важливих для вас подій.
Більш комфортний. Висока швидкість передання даних дає змогу завантажити музичний альбом за 10–15… ні не хвилин, а секунд, нові серії улюбленого серіалу – за лічені хвилини. Ви можете бути спокійними за свої робочі процеси, адже в будь-який момент можете провести відеонараду з колегами та партнерами.
Більш зручний і навіть ощадний. Кіно HD-якості в стандарті 4G / LTE можна дивитися онлайн, а отже, для цього не потрібні карти пам’яті. На додачу можна забути про проводи й підключення до роз’ємів, які необхідні у користуванні стаціонарним інтернетом. Пам’ятаймо і про те, що в разі виходу із зони дії 4G, нас автоматично «підхоплює» мережа 3G або 2G.
Більш безпечний. Нова USIM-картка, яка прийшла на заміну SIM-картці, надійніше захищена від «клонування» і підключення до піратських мереж. А це означає, що користувач 4G отримує додаткові гарантії безпеки.
Таким чином, якщо стисло: стандарт 4G відкриває більше можливостей, приносить більше користі, істотно підвищує якість, надійність зв’язку та ступінь захищеності та, що особливо приємно, за ті ж самі гроші.
Отже, що потрібно зробити того, щоб відкрити нові обрії та підключити 4G-зв’язок? Усього кілька кроків.
Крок 1. Перевірити свою «сімку» і смартфон на сумісність з 4G. Про те, що вони сумісні, говоритиме маркування 4G ready на картці й позначка LTE/4G на екрані телефону. Абоненти Київстар для такої перевірки можуть відправити зі свого телефону спеціальний код * 245 * 5 # виклик – для перевірки смартфона; і * 245 * 4 # виклик – для перевірки SIM-карт.
Крок 2. Перевірити наявність 4G у регіоні, в якому ви живете. Абонентам Київстар достатньо просто зайти на сайт компанії і з головної сторінки перейти до розділу «4G». Там ви знайдете оперативно оновлювану карту покриття з усіма населеними пунктами, в яких новий стандарт уже доступний. На момент публікації це 5 713 населених пунктів.
Крок 3. Якщо ваші «сімка» і / або телефон не підтримують LTE / 4G, їх легко замінити. У будь-якому фірмовому магазині Київстар можна обрати відповідний смартфон і безкоштовно замінити SIM- на USIM-картку. В Запоріжській області такі магазини розташовані за адресами:
м. Запорожжя: пр-т Соборний, 51, вул. В.Сергієнко, 9-а
м. Токмак: вул. Революціонна, 32
м. Мелітополь: пр-т Б.Хмельницького, 22
м. Бердянск: вул. Італійська, 48/28
Також, для жителів Запорожжя, працює особливий сервіс. Київстар доставить вам USIM-карту курьером всього за три години з момента заявки.
Не забуваймо й про те, що, купуючи смартфони Samsung A- та J-серії у фірмових магазинах Київстар і на shop.kyivstar.ua, можна отримати до 20 % від вартості девайса на свій мобільний рахунок. До слова, на цьому сюрпризи від Київстар не закінчуються.
З 1 травня завдяки послузі «Перенесення мобільних номерів» ви можете стати абонентом Київстар зі збереженням свого старого номера. Для цього потрібно зареєструвати номер у свого діючого оператора, подати заявку на перенесення в режимі онлайн чи в будь-якому фірмовому магазині Київстар та отримати нову USIM-картку.
Ви завжди можете приєднатися до мережі компанії – лідера телеком-ринку. Адже сьогодні в мережі Київстар майже 26 тис. базових станцій, а його послугами користується 26,3 млн абонентів в Україні. До того ж середня швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар на кінець 2018 року – найвища в Україні. Це засвідчують дані компанії Ookla.
І вочевидь, Київстар на цьому зупинятися не збирається. За час розвитку в Україні 3G- і 4G-зв’язку, з 2015-го до 2018 року, компанія вже інвестувала 22,5 млрд грн. А 2019-го, за словами президента Київстар Олександра Комарова, компанія має намір збільшити інвестиції в розвиток 4G, щоб забезпечити доступ до нових технологій зв’язку якомога більшій кількості мешканців України.