До Міжнародного дня захисту дітей. Служба занятості неповнолітнім

1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це свято дитинства, захисту життя, здоров’я і прав дітей. Головними цілями відзначення цього дня є заохочення миру, братерства і взаєморозуміння між дітьми; закликати батьків, державні, урядові та неурядові організації захищати права і свободи дітей. І одне з головних прав – право на працю. Із настанням літніх канікул, дехто зі школярів шукає можливість отримати заробіток. Зі свого боку, фахівці служби зайнятості нагадують, що трудовим законодавством передбачена можливість працевлаштування осіб, які не досягли повнолітнього віку, тобто 18 років. За вітчизняним законодавством неповнолітні особи користуються тими ж трудовими правами та гарантіями, що передбачені для повнолітніх осіб. Проте, для неповнолітніх є ще й інші додаткові гарантії щодо зайнятості, відпочинку та охорони праці.
По-перше, якщо роботодавець має намір прийняти на роботу особу віком від 14 до 15 років, необхідно отримувати згоду одного із батьків на працевлаштування його дитини.
По-друге, існує Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, який затверджено наказом МОЗ від 31 березня 1994 року № 46. До таких робіт належать: важкі роботи і роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підземні роботи; роботи з підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми.
Окрім того тривалість робочого часу неповнолітнього становить для осіб: віком 16–18 років — 36 годин на тиждень; від 15 до 16 років — 24 години на тиждень.
Аналітики і психологи одностайно радять вибирати сферу діяльності, виходячи з власних інтересів і здібностей. Вкрай важливо любити те, що робиш – в цьому випадку вдасться отримувати нові знання, розвиватися та будувати успішну кар’єру. Але, ще одним із головних чинників вдалого вибору професії є її затребуваність.
Фахівці Запорізької служби зайнятості проводять активну профорієнтаційну роботу серед молоді за підтримки та сприяння наших партнерів: Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; вишів I-IV рівнів акредитації, органів державної виконавчої влади, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» Запорізької обласної федерації роботодавців; громадських організацій та соціальних партнерів. Для того, щоб молодь отримувала корисну інформацію в цікавій та зручній для сприйняття формі, використовуються сучасні методи роботи: профорієнтаційні Квести, Центри кар’єри PROFI центр, Брейн-ринги та мозкові штурми, Флешмоби, Змагально – мотиваційні заходи КВК, фотоконкурси та проводиться тестування в режимі онлайн на веб базованій платформі «Моя професія: консультаційна мережа».
«Ми дуже серйозно ставимось до вирішення питань професійного визначення сучасної молоді. За п’ять місяців поточного року в Запорізькій області учням загальноосвітніх навчальних закладів надано майже 32 тисячі профорієнтаційних послуг, – розповідає директор ЗОЦЗ Ірина Дуднік. – Наше головне завдання роз’яснити дітям тенденції ринку праці, щоб їх обрана майбутня професія була затребувана і в майбутньому вони мали змогу стати дійсно фахівцями в своїй професійній діяльності».
Телефон для довідок:
відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47
відділ організації профорієнтації 239-87-17