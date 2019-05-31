З початку року підрозділи Головного управління здійснили реагування на 2924 надзвичайні події

Про це повідомив начальник Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту Олександр Сичов під час міжвідомчої прес-конференції.
31 травня в Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбулась міжвідомча прес-конференція на тему «Підготовка до оздоровчого сезону – 2019».
Рятувальники розпочали з інформації про події з початку року. Як повідомив начальник Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту Олександр Сичов, підрозділи Головного управління здійснили реагування на 2924 події, пов’язаних з пожежами, аваріями на транспорті, виробництві та в інших сферах життєдіяльності.
Особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 1711 пожеж, на яких врятовано – 61 особу.
З початку року на водних об’єктах Запорізької області врятовано 24 особи (з них 5 дітей).
В цьому році в природних екосистемах Запорізької області виникло 612 пожеж на загальній площі 176,55 га.
З початку року піротехнічні підрозділи Головного управління 230 разів залучались на виконання робіт з очищення території області від застарілих боєприпасів, 44 із них в травні. Під час виконання даних робіт вилучено та знищено 2235 одиниць вибухонебезпечних предметів. Протягом травня знищено 181 одиниця таких вибухонебезпечних предметів.
Олександр Сичов проінформував представників ЗМІ про вчорашній випадок виявлення застарілих боєприпасів у великій кількості. Так, 30 травня у Великобілозерському районі, в балці «Бескошено» у 2 км від с. Новопетрівка було виявлено 27 артилерійських снарядів. Протягом доби піротехнічним розрахунком Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області проведено роботи по вилученню, транспортуванню та знешкодженню небезпечних знахідок методом підриву.