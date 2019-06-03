Дев’ять тисяч запоріжців отримали електронні ключі від фіскальної служби

За п’ять місяців 9094 запорізьких платників звернулись до фіскальної служби регіону за безкоштовними електронними ключами. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, фахівці служби видали майже 24 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Керівник фіскальної служби області підкреслив, що запорізькі платники за допомогою електронних ключів мають доступ до десятків електронних послуг як фіскальної служби, так й інших державних установ та організацій. З початку року загальний показник податкової електронної звітності у Запорізькому регіоні перевищив 74 відсотки, а кількість користувачів Електронного кабінету платника склала 92 тисячі.
У Запорізькій області функціонують три пункти Акредитованого центру сертифікації ключів за наступними адресами:
– м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й пов.;
– м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, тел.: (06153) 3-86-63;
– м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103, тел.: (0619) 42-29-20.
Реєстрація користувачів здійснюється з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, по п’ятницях – з 9:00 до 16:45, перерва – з 13:00 до 13:45.
Більше інформації про регламент і діяльність Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на сайті: http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області