Дитячий фестиваль у селі Біленькому

У перший день літа, у об’єднаній територіальній громаді села Біленьке, що в Запорізькому районі відсвяткували міжнародний день захисту дітей, влаштувавши гала концерт «Сузір’я молодих артистів».
Святкування відбулося у просторому та світлому сільському клубі. У фойе працювала художня виставка малюнків та робіт декоративно- прикладного мистецтва виготовлених юними учасниками фестивалю. На сцені клуба перед численними глядачами виступили юні артисти. Захід об’єднав близько 300 діточок, здебільшого з дитячого садочка «Веселка» та учнів Біленьківської середньої школи.
Учасників та глядачів фестивалю привітала голова Біленьківської сільської ради Зачепіло Світлана Іванівна. У власній промові голова закликала дорослих: «Будь ласка, вкладайте у в своїх дітей душу і серце. Виховуйте їх у добрі і теплі, у мирі та злагоді, щоб росли вони у належних умовах».
Привітали також батьків та діточок депутат обласної ради Роман Кузьменко, і протоіерей Константин Костюкович.
Найголовнішими гостями фестивалю були Запорізький обласний благодійний фонд «Єдність за майбутнє» на чолі з головою правління Тамарою Миколаївною Огородовой, та жінки-депутатки з міжфракційних груп «Рівні можливості» з території Васильєвського, Вільнянського районів, та міста Запоріжжя. Гості відзначили голову громади Світлану Зачепило та депутатську групу «Рівні можливості» у Біленьківській громаді за впровадження гендерної політики.
Виступ малят не залишив байдужими дорослих. Після концерту найталановитіші маленькі артисти-переможці отримали призи та подарункові сертифікати які вручала Тамара Огородова. А взагалі у цей день без подарунків не залишилася жодна дитина. Тому що всі діточки отримали солодощі та морозиво на кошти виділені із бюджету сільської ради і окрім того отримали подарунки від обласного депутата, від батюшки Константина, та керівників фермерських господарств.
Для жінок- депутаток з міжфракційних груп «Рівні можливості» була влаштована цікава та корисна екскурсія визначними місцями села Біленьке. Так, учасники мали нагоду оглянути мабуть єдину на Запоріжжі сільську музичну школу, дитячий садок, підприємство «Нібулон», Біленьківську середню школу та старовинну усадьбу Міклашевського. Під час екскурсії гості прослухали цікаві історичні та краєзнавчі оповідання про яскраве та насичене минуле села, які розповідав місцевий історик та краєзнавець Кралев Петро Іванович.
Олександр Максимов