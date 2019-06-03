Підлітки у конфлікті з законом провели інтерактивний захід «Ти не один» у Мелітопольському обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей

2 червня 2019 року співробітники сектору ювенальної пробації м. Мелітополя разом з підлітками у конфлікті з законом завітали до Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Мета цього візиту мала дружній характер, ми намагалися допомогти дітям, які на даний час опинилися у центрі, потоваришувати, відчути себе потрібним і зрозуміти цінність справжньої дружби. Захід мав назву «Ти не один» і був інтерактивний, тому як складався з багатьох інтерактивних вправ направлених на командоутворення, вміння слухати, визначати лідера, працювати в команді, безконфліктне спілкування, а головне розвиток довіри одне до одного. Підлітки, які знаходяться на обліку сектору ювенальної пробації м. Мелітополя, були повноцінними ведучими, охоче роз’яснювали правила кожної вправи та самі брали активну участь, у всьому допомагали, були уважними до малечі, а головне були ВІДПОВІДАЛЬНИМИ за все що відбувалося навкруги (щоб ніхто не посварився, не впав, не засумував, чи відчув себе самотнім). Такий формат був дуже вдалим, про це голосно говорила й атмосфера, яка вітала у повітрі, й обійми, які були наприкінці зустрічі, та ті щирі запрошення дітей прийти до них знов!
Сектор ювенальної пробації
м. Мелітополя