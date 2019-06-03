Розпочинається ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАЦІВ ПРО ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ на 2020 рік

З метою підготовки прогнозу потреби у працівниках у професійному розрізі на 2020 рік та визначення перспективи створення робочих місць, у тому числі за рахунок реалізації державних цільових програм, місцевих програм, інфраструктурних та інвестиційних проектів, в Україні проводиться поглиблене вивчення перспектив розвитку регіональних ринків праці.
З метою підготовки прогнозу потреби в кадрах на 2020 рік з 2019 року на вебсайті державної служби зайнятості розпочинається опитування роботодавців щодо потреби у працівниках на 2020 рік у професійному розрізі.
З 3 червня поточного року на порталі Державної служби зайнятості запроваджено анкетування роботодавців про потребу в працівниках на 2020 рік. Роботодавці мають можливість заповнювати анкети у «персональних кабінетах» у розділі «Опитування».
Зареєструватися у персональному кабінеті можна за активним посиланням։https://www.dcz.gov.ua/cabinet.
За додатковою інформацією щодо реєстрації у персональному кабінеті та заповненні анкети звертайтеся до найближчої філії Запорізького обласного центру зайнятості.
Результати анкетування будуть оброблятися Управлінням прогнозування, бюджетування та статистики Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та будуть використані при розробці прогнозу потреби у працівниках на 2020 рік.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «13 тис. роботодавців з усієї України взяли участь в опитуванні щодо потреби в кадрах на 2019 рік. Вони повідомили про потребу у працівниках – 46 тис. осіб. За видами економічної діяльності, найбільшою потреба у працівниках буде на підприємствах промисловості (32%), сільського господарства (30%), у сфері торгівлі (9%).
Запрошуємо всіх роботодавців залучитися до опитування та скласти перспективну потребу в працівниках. Будьмо соціально відповідальними та побудуємо ринок праці регіону разом!»
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі надання послуг роботодавцям Запорізького ОЦЗ за номером (061) 239-80-83
або у відділі організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Запорізького ОЦЗ за номером (061) 224-69-98