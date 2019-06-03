У Мелітопольському районі внаслідок пожежі загинув чоловік

3 червня о 04:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. 50 років Перемоги в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті квартири горять домашні речі на загальній площі 6 кв.м.
О 04:42 вогнеборці локалізували загоряння, а о 05:00 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі
Внаслідок пожежі загинув чоловік. Ним виявився 59-річний власник оселі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: за добу на воді врятовано 2 людей
2 червня о 10:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на воді в м. Приморськ. На відстані приблизно 800 метрів від берега Азовського моря, рятувальники окремого посту АРЗ СП м. Запоріжжя врятували 40-річного чоловіка та 41-річну жінку(мешканці – м. Харків) , яких на надувному матраці відносило в море. Від медичної допомоги врятовані відмовились.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження.
м. Енергодар: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі
2 травня о 18:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дим з вікна на 7 поверсі по вулиці Казацькій міста Енергодар.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі горить внутрішній блок кондиціонера. Вогнем пошкоджено домашні речі та меблі у кімнаті на площі 2 кв.м. Через велику задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стислому повітрі.
О 18:48 вогнеборці локалізували пожежу, а о 19:35 повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
13 ДПРЧ Головного управління
ДСНС України у Запорізькій області
Попередження про високу та надзвичайну пожежну небезпеку
03 червня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с(I рівень небезпечності, жовтий).
03 – 05 червня у місті Запоріжжя зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).
03 – 05 червня на території Запорізької області очікується висока пожежна небезпека (4-й клас).
04-05 червня в окремих районах Запорізької області очікується надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).
Прогноз погоди на 03 червня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, місцями невеликі короткочасні дощі, вдень місцями грози, шквал, вітер північно-східний 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-21°, вдень 26-31°.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень гроза, шквал, вітер північно-східний 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с, температура повітря вночі 19-21°, вдень 29-31.
Прогноз погоди на 04 – 05 червня 2019 року
04.06.19 – Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-21°, вдень 25-30°.
05.06.19 – Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, вітер східний 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с, температура повітря вночі 15-20°, вдень 25-30°.