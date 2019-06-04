Біля санаторію «Кирилівка» відпочивальники до моря спускаються із ризиком для життя

Неподалік санаторію “Кирилівка” , розташованому у однойменному курортному селищі, до початку курортного сезону не встигли звести сходи, якими відпочивальники могли б безперешкодно дістатися з майданчика над обривом на пляж. Старі металеві сходи вже непридатні для цього, бо палі, на які вони спираються, просто згнили. Втім, аварійний спуск не закрито, хоч і встановлено тут упереджуючу табличку, але курортникам нічого не залишається, як на свій страх і ризик спускатися цією крихкою конструкцією. Почасти дорослі водять тут і своїх дітей.
Власники баз відпочинку і пансіонатів нарікають на те, що місцева влада не поспішає займатися будівництвом сходів, тож їм доводиться зводити безпечні спуски власним коштом. До слова, неподалік від вщент зруйнованих металевих сходів почали будувати нові – бетонні, проте роботи так і не завершили. Будівництво вочевидь заморозили.
Тож люди мусять наражати себе на небезпеку, щоб потішитися теплим морем і позасмагати на пляжі. Та хіба ж це відпочинок?
За матеріалами ria-m.tv