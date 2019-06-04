Бліц-опитування: Чи поділяєте ви захоплення екстремальними видами спорта?

1.Артем, водій:
-Ні, мені більш подобаються класичні види спорту. Дуже люблю футбол і все що з ним пов’язано. Сам звісно вже не граю, але передивляюсь усі чемпіонати, та знакові ігри.
2. Марина, працює у туристичній фірмі:
-Зробила кілька стрибків з парашутом, каталася на гірських лижах. Це мені дає особливі почуття перемоги над власними негараздами душі. Після цього життя сприймається гостріше, а фарби яскравішими.
3.Ольга, студентка:
-Ні, не поділяю. Взагалі спорт це не дуже моє. Хіба що робити деякі справи, корисні для власного здоров’я.
4.Петро Олександрович, пенсіонер:
-Борщ і котлети- ось зараз увесь мій єкстрим. Мені не подобаються модні серед молоді захоплення єкстримом. Бо життя і здоров’я набагато важніші.
5.Фелікс, приватний підприємець:
-Люблю дивитися про екстремальні види спорту по телевізору, або відео в інтернеті. Так, це викликає подив і повагу до сміливих людей. А щоб самому це повторювати- боже збав!