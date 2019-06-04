Рятувальники вийшли на пляж, щоб попередити про небезпеку

Щороку курортний Бердянськ відвідують понад 1,5 мільйона відпочивальників зі всієї країни. Аби ще раз нагадати про необхідність дотримання правил безпеки під час літнього відпочинку, рятувальники провели профілактичний рейд узбережжям Азовського моря.
Одне із найнебезпечніших місць для купання у курортному містечку – «дикий» пляж в районі 3-ї дамби мікрорайону «АКЗ». Та відпочиваючих вже багато. Рятувальники ведуть профілактичні бесіди, роздають відпочивальникам профілактичні листівки. Інформують, що, зокрема, за минулий оздоровчий сезон в Бердянську на водних об’єктах загинуло 15 людей, з них – дві дитини.
– Попереду три місяці канікул. Тому особливо звертаємо увагу батьків – не відпускайте дітей без нагляду до води та навчайте плавати, – зауважує керівниця прес-служби главку ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева. – Сподіваюсь, наша профілактична робота дасть свій позитивний результат, принаймні спонукає громадян не порушувати правила поведінки на воді.