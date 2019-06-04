У Бердянську – “сухий закон”

На популярному запорізькому морському курорті Бердянську у період літнього сезону відпусток алкогольні напої не продаватимуть з 23:00 до 8:00, навіть пиво. Виняток – ресторани, там “вживати” можна й уночі.
Заборону на продаж алкоголю було продовжено в Бердянську рішенням сесії міської ради. Таке рішення про заборону пройшло процедуру регуляторного акту та обговорення з колом зацікавлених осіб. Стежити за виконанням торговцями алкоголем ухваленого рішення доручено бердянським поліцейським “у межах повноважень”.