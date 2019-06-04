Відкрито “гарячу лінію” психологічної підтримки для тих, хто потребує відпустки

До уваги запоріжців! Вже цього четверга – 6 червня з 15.00 до 17.00 – працюватиме «гаряча лінія» на міському «Телефоні довіри».
Буде нагода поспілкуватися з психологом Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги на тему «Пора відпусток. Професійне вигорання: для фахівців допомагаючих професій».
Звертатися можна за стаціонарним телефоном
228-15-84
та номерами мобільних операторів:
066-313-15-84
067-515-15-84
073-515-15-84
(розмова сплачується згідно з умовами вашого тарифного пакету, переважно безкоштовно в межах мережі).