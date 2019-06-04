Запоріжці збільшили відрахування на соціальні видатки на півмільярда гривень

За перші п’ять місяців року з доходів запорізьких платників до Пенсійного і соціальних фондів надійшло 3 мільярди 277 мільйонів гривень (не враховуючи дані великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, збільшення сплати єдиного соціального внеску порівняно з аналогічним періодом минулого року склало 544 мільйони гривень.
Понад половину надходжень забезпечили роботодавці м. Запоріжжя – 1 мільярд 749 мільйонів. Від суб’єктів господарювання м. Енергодар надійшло 412 мільйонів, м. Мелітополь і Мелітопольського району – 293,5 мільйона, м. Бердянськ та Бердянського району – 193 мільйони, Вільнянського району – 65 мільйонів, Василівського району – 64 мільйони, м. Токмак і Токмацького району – більше 61 мільйона, Запорізького – 54 мільйони, Пологівського району – 53,6 мільйона, Оріхівського району – 46 мільйонів тощо.
Нагадуємо, з 2 травня 2019 року вступили у дію нові рахунки для сплати ЄСВ, які розміщені на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/214641.html.
Головне управління ДФС у Запорізькій області