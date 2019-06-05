Читайте у газеті “Правда ЗП” за 06.06.2019р.

Друзі! У четвер, 6 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А допоки ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Дочасні вибори в Раду. Як не прогавити основні дати кампанії та вчасно- з почуттям, толком та відповідною розстановкою проголосувати? Про це дізнайтесь із публікації у нашій газетв «ПравдаЗП»
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Зокрема, поговоримо про те, як побороти смертельну хворобу – онкологію і не просто вижити, а вирвати собі другий шанс на щастя. Вкотре переконаймося, що не так важливо скільки днів у твоєму житті, значно важливіше – скільки життя у твоїх днях!
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
З чого почати, щоб започаткувати успішний власний бізнес? Слушні поради у нашій газеті від тих, хто це вже зробив. І трохи теорії від відомих світу економістів про те, які ідеї досягають успіху
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Хто там жартує біля власної труни? Це обласний театр молоді дотепною комедією закриває сезон . Детальніше – у матеріалі нашої журналістки Віталіни Московцевої.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про дивовижні захоплення запоріжців, які часом, бувають дуже небезпечними.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 06.06.2019р.
Друзі! У четвер, 6 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.