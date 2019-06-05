Гаряча лінія для допомоги тваринам

Центр порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин «Добрий будинок Фельдман Екопарк» відкрив всеукраїнську інформаційну гарячу лінію для надання допомоги тваринам. Отримати кваліфіковану консультацію та, в разі необхідності, викликати рятувальників для допомоги тваринам можна буде за єдиним номером 0-800-302-303. Зараз лінія працює в тестовому режимі. Всі дзвінки безкоштовні. «Добрий будинок Фельдман Екопарк» вже налагодив партнерські відносини з декількома десятками організацій в більшості великих міст України, що займаються допомогою тваринам. А в разі, якщо ситуація вимагає цього, фахівці «Доброго будинку Фельдман Екопарк» завжди готові виїхати для порятунку постраждалих. Гаряча лінія працює щодня з 9:00 до 21: 00.Программа реалізується під патронатом Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана».