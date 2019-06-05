Освітній дитячий табір при музеї

Нові враження, експерименти і нові друзі чекають на дітлахів , які відвідуватимуть літній табір, організований Мелітопольським міським краєзнавчим музеєм.
Молодших школярів запрошують на інтерактивну навчально-виховну програму «Muzejní відпустку». Табір діє з 27 травня по 21 червня. З понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.30 з дітьми проводять інтерактивні ігри, водити на більш захоплюючий екскурсії, працювати в творчій майстерні. Триразове харчування забезпечене. Мінімальна зміна – 5 днів. Запис вже відкрита.