Сергій Томіленко – Українські політики мають не атакувати, а захищати журналістів

Найбільше журналістське об’єднання країни закликає політиків, які братимуть участь у передвиборчій кампанії до Верховної Ради України, долучитися до Декларації на захист свободи слова, аби гарантувати, що права журналістів у нашій країні будуть захищені, а атмосфера ворожнечі до ЗМІ залишиться у минулому. На цьому наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко на засіданні Правління НСЖУ, що зібрало керівників регіональних організацій, представників провідних столичних медіа. Захід, приурочений до 60-річчя заснування найбільшого журналістського об’єднання країни, відбувається у Києві.
– Припинення атмосфери ворожнечі, яку в країні сіють політики та посадовці, і встановлення поваги до свободи слова та критичних матеріалів журналістів є сьогодні надзвичайно важливим, – переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Підписання Декларації на захист свободи слова лідерами політичних сил сприятиме приверненню уваги до сучасних загроз свободі слова в Україні, проблеми фізичної безпеки працівників медіа та фактів тиску на журналістів.
Документ передбачає, що кандидати до Верховної Ради беруть на себе добровільні зобов’язання поважати свободу слова й самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, проводити публічні звіти про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо. Подібну Декларацію на захист свободи слова у ході нещодавніх виборів підтримали і 13 кандидатів на посаду Президента України, зокрема, і новообраний Президент України Володимир Зеленський.
Крім того, НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних Парламентських слухань з питань фізичної безпеки та свободи слова. Захід розглядається як майданчик, на якому урядовці, команда нового Президента України, депутати та представники громадських організацій і міжнародної спільноти зможуть об’єднати зусилля, аби подолати системну безкарність за злочини про журналістів.
Напередодні та під час передвиборчої кампанії Національна спілка журналістів України відзначає атмосферу ворожнечі до окремих ЗМІ та журналістів-розслідувачів. Політики практикують поділ медіа на «правильні» та «не такі», «патріотичні» та «непатріотичні» Зокрема, антикорупційні розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», що виходить на «Радіо Свобода», неодноразово намагалися дискредитувати, називаючи замовними й такими, що не відповідають реальним фактам. Самі журналісти, які працюють над цим проектом, зазнавали переслідувань та тиску.
Подібна ситуація сталася іще з одним інформаційним порталом Bihus.info, який за місяць до виборів опублікував резонансне розслідування щодо розкрадання в сфері оборони країни. На свою адресу журналісти, які займалися розслідуванням, отримали чимало закидів щодо маніпулятивного характеру опублікованих матеріалів.
Загалом же в Україні від початку 2017-го року НСЖУ фіксує неприпустимо високий рівень фізичної агресії щодо журналістів – кількість інцидентів застосування сили проти журналістів кожного року є не меншою за 80.
Також для НСЖУ, крім захисту журналістів та свободи слова, лишається актуальним сприяння створенню економічних умов для існування незалежних ЗМІ, що особливо стосується регіональних медіа. У Спілці переконані, що потрібно створити цільову програму державної підтримки місцевої преси в Україні – за зразком аналогічних моделей підтримки друкованих ЗМІ в європейських країнах.
НСЖУ завжди виступала за дотримання професійних стандартів та журналістської етики. Відтак, напередодні виборів Національна спілка журналістів України звернулася із закликом до колег, бойкотувати «чорнуху». Зокрема, найбільше журналістське об’єднання країни закликало медіа не піддаватися тискові політиків і штабів, чесно інформувати свою аудиторію про перебіг виборів і відмовитися від «чорнухи», не вдаватися до фейків та маніпуляцій.
5 фактів про НСЖУ:
1. НСЖУ – найбільше журналістське об’єднання, яке налічує понад 19 тис. членів і має офіси в кожній області країни.
2. НСЖУ входить до найбільших світових журналістських об’єднань – Міжнародної федерації журналістів і Європейської федерації журналістів.
3. Спілка заснована 23–24 квітня 1959 року, а з 18 лютого 1992 року функціонує в незалежному статусі.
4. Наймасштабніша ініціатива НСЖУ – роздержавлення друкованих ЗМІ в Україні за моделлю, опрацьованою в середовищі активістів Спілки (передача прав на друковані ЗМІ трудовим колективам).
5. Обов’язковою умовою членства в НСЖУ є дотримання Кодексу професійної журналістської етики. НСЖУ підтримує діяльність Комісії з журналістської етики, яка стежить за дотриманням професійних стандартів.
За матеріалами зборів Правління НСЖУ