У м. Мелітополь на водії загинув чоловік

03 червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового НП, що під час купання в оз. Гарячка під водою зник чоловік.
Рятувальники АРЗ СП м. Запоріжжя підняли тіло зниклого з під води та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи. Загиблим виявися 19-річний місцевий житель.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!