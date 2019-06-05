У Запоріжжі буде свій Голівуд

У прес-центрі «Журналіст» відбулася прес-конференція, присвячена презентації новоствореного громадського об’єднання «Запорізька кіношкола». Головною темою стало кіномистецтво в нашому обласному центрі та в регіоні.
Які завдання ставить перед собою ЗКШ, з ким уже планує спільні проекти, кого бачить партнерами та прихильниками, як бажає розвивати кіно- та інші види аудіо-відео мистецтва, що пропонує зробити для їхнього розвитку? Про це розповіли засновники громадського об’єднання – журналіст, член НСЖУ Віталій Семенюк і художник Ґаґік Курґінян, а також їхні колеги – Світлана Кочкарьова – головний режисер суспільного телебачення, Михайло Едель – керівник дитячо-юнацької студії «Грані».
За словами засновників ГО, нині ще триває пошук організацій та особистостей, яким не байдужий стан як професійного, так і аматорського кіно в Запоріжжі і, загалом, в Україні. ЗКШ співпрацюватиме з ними. Мета такого об’єднання – допомогти талановитій молоді розкрити свій потенціал саме в кіноіндустрії. Аматорів будуть навчати й консультувати спеціалісти з багаторічним досвідом. Молодь навчиться акторській грі, написанню сценаріїв та монтажу кінофільмів. Тут робитимуть усе, щоб людина вміла створювати фільм, який би потім мав успіх на кінофестивалях усього світу. Організатори проекту переконані – у Запоріжжі чимало креативних та активних молодих людей. Вік абітурієнтів необмежений. Зараховуватимуться до школи діти з шести років. Навчатися в ній зможуть навіть люди поважного віку.
Одним із перших проектів ГО планується організація кінофестивалю, хоча його тема та форма поки що відпрацьовуються. Першими відгукнулися щодо партнерства із ЗКШ – суспільне телебачення та Дитячо-юнацька телестудія «Грані».
Фільми, як зазначив Ґаґік Курґінян, будуть переважно українсько- та російськомовні.
Отже, не тільки на студії імені Олександра Довженка чи в Голівуді можна буде взяти участь у зйомках кіно, але й у нашому Запоріжжі. Причому, випускатимуться фільми як короткометражні, так і багатометражні.
Ознайомитися з діяльністю ЗКШ можна у Фейсбуці: https://www.facebook.com/pg/Запорізька-кіношкола-465427007532038/about/?ref=page_internal
Або за телефоном 093-696-20-18.
Сергій СТРІЛЕЦЬ