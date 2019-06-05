Валерій Манько: “Запорізький бізнес сплатив до державного бюджету майже чотири мільярди гривень”

У січні-травні 2019 року внесок запорізьких платників податків до державного бюджету склав 3 мільярди 967 мільйонів гривень (без даних великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 44 відсотки або на 1,2 мільярда гривень.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслив, що 92 відсотки загальної суми сформували чотири податки.
Зокрема, з початку року сплачено 1 мільярд 357 мільйонів гривень податку на прибуток. Підприємства регіону забезпечили на 966 мільйонів більше, ніж торік.
Податку на додану вартість надійшло 1 мільярд 324 мільйони, що на 64 мільйони або на 5 відсотків перевищує рівень минулого року.
746 мільйонів казна отримала у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Зростання надходжень до показників січня-травня 2018 року становить 116 мільйонів або 18,5 відсотка.
Також запоріжці спрямували до бюджету 240 мільйонів гривень військового збору, збільшивши відрахування порівняно з минулорічними на 39 мільйонів або на 19 відсотків.
Крім того, з початку року до скарбниці надійшло 149 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 84 мільйони гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області