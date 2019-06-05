Візьми друга

У Бердянську планують зменшити чисельність бродячих тварин на вулицях міста, допомагаючи обзавестися домашнім улюбленцем тим, хто цього хоче, а також – знайти бездомним тваринам відповідальних господарів.
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