У вівторок, 4 червня, біля Головного управління Національної поліції Запорізької області (вул. Матросова, 29 у Запоріжжі) обурені вчинком вбивць-правоохоронців у Переяслав-Хмельницьку активісти зібрали мітинг. Нагадаємо, від кулі місцевих поліціянтів, що бавилися із табельною зброєю, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, загинула 5-ти річна дитина. Запоріжці вшановують пам’ять маленького хлопчика, який помер у лікарні попри всі намагання медиків повернути його до життя.
Покарання для усіх винних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова дитини та відставки Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимагали запоріжці. До будівлі поліції вони принесли свічки, дитячі іграшки, квіти. Учасники акції нагадали, що вбивство Кирила не перший випадок, коли поліцейські стають загрозою для життя та здоров’я українців, зокрема, дітей.
Люди невдоволені реакцією поліцейських:
«Хочеться звернутися до поліцейських, які стоять та посміхаються. Їм дуже весело дивитися на цей мітинг. Хочеться, щоб до кожного дійшло, наскільки ваша організація гнила з середини. Ви не пройшли цю переатестацію. Це горе для батьків, яким ми співчуваємо. Велика втрата, особливо, зважаючи на ці обставини. Я хочу, щоб ніхто з поліцейських більше не повторював цих помилок. Ви створені для того аби захищати людей, а не для того, щоб стріляти по бляшанках. Чужі діти не мають помирати, через ваше спиртне в крові», – виголосила одна з учасниць мітингу.
Наприкінці заходу його учасники запалили біля поліцейської будівлі файєри, вигукуючи: “Авакова – у відставку”, “Діти не винні”, “Поліція вбиває”.
Поліцейські жодним чином не втручалася у проведення акції та ніяк її не коментували. Очільник поліції в Запорізькій області Сергій Комісаров до людей не вийшов. За інформацію від правоохоронців, він перебуває у відпустці.
Винних – покарати! Міністра – у відставку!
У вівторок, 4 червня, біля Головного управління Національної поліції Запорізької області (вул. Матросова, 29 у Запоріжжі) обурені вчинком вбивць-правоохоронців у Переяслав-Хмельницьку активісти зібрали мітинг. Нагадаємо, від кулі місцевих поліціянтів, що бавилися із табельною зброєю, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, загинула 5-ти річна дитина. Запоріжці вшановують пам’ять маленького хлопчика, який помер у лікарні попри всі намагання медиків повернути його до життя.