5 червня, Запоріжжя на майдані героїв прощалося з АТОвцем-добровольцем Ігорем Прозапасом (Кіхотом), який раптово помер напередодні. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 на Майдані Героїв напроти Запорізької ОДА. Він пішов із життя раптово 2 червня. Історик за фахом Ігор понад чотири роки боронив Батьківщину у російсько-українській визвольній війні. Пішов на фронт добровольцем ще 2014 року разом із старшим братом Валерієм. Із 2015 року перейшов на службу до полку “Азов”, воював під псевдо “Кіхот”, обіймав посаду заступника командира “Азову” із застосування артилерії.
А вночі, 3 червня, при виконанні бойового завдання загинув старший сержант Вадим Забава, повідомили з його рідної 80-ї десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові. «Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном.
Світла пам’ять про справжнього Героя-Захисника назавжди залишиться в наших серцях», – написали у соцмережі його побратими.
Вдома у десантника залишилися дружина, донька та син.
Вадим Забава народився 11 серпня 1972 року. Був членом громадської організації «Спілка ветеранів АТО». Жив у Гуляйполі. 46-річний Вадим Забава – перша втрата ООС в червні. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/na-donechchini-zaginuv-desantnik-zbroynih-sil-598869.html
Запорізькі герої пішли у лави Небесної сотні
5 червня, Запоріжжя на майдані героїв прощалося з АТОвцем-добровольцем Ігорем Прозапасом (Кіхотом), який раптово помер напередодні. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 на Майдані Героїв напроти Запорізької ОДА. Він пішов із життя раптово 2 червня. Історик за фахом Ігор понад чотири роки боронив Батьківщину у російсько-українській визвольній війні. Пішов на фронт добровольцем ще 2014 року разом із старшим братом Валерієм. Із 2015 року перейшов на службу до полку “Азов”, воював під псевдо “Кіхот”, обіймав посаду заступника командира “Азову” із застосування артилерії.