Збільшити квоту на жінок-депутаток до 50%

«Жінки – це 50% успіху України!». Під таким гаслом у Запоріжжі в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» пройшло обговорення за круглим столом результатів дворічної співпраці жінок-депутаток рад всіх рівнів у нашому регіоні та громадськості. Проект «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» вже два роки поспіль реалізує фонд «Єдність за майбутнє», очолюваний Тамарою Огородовою. Робота в рамках проекту спрямована насамперед на підвищення участі жінок у прийнятті рішень та сприяння впроважденню гендерно чутливої політики. За цей час вдалося створити 25 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у багатьох радах різних рівнів. Учасники міжфракційних груп активно співпрацюють на благо своїх громад, опікуються вирішенням найважливіших проблем жителів підпорядкованих територій. Особливу увагу приділяють гендерному аналізу місцевих бюджетів та визначенню пріоритетних напрямків їх витрати. Позитивні результати жителі регіону вже відчули. А тму активні жінки вважають – під час наступних виборів потрібно збільшувати квоту на жінок-депутаток до 50%. Відповідне звернення було підписано під час круглого столу.