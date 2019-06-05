Житлові кедити для молоді

Запорізьке регіональне управління Госмолодежьжілья надало ще чотири кредити сім’ям на покупку і будівництво житла .. кредити були надані за рахунок коштів міського бюджету відповідно до рішення Запорізької міськради №33 від 20 грудня 2017 року ( “Цільова програма забезпечення молоді Запоріжжя житлом на 2018-2020 рр. “), а також за рахунок коштів бюджету області за рішенням обласної ради №67 від 1 березня 2018 року (” Забезпечення власним житлом учасників АТО Запорізької області на 2018-2022 рр. “).За інформацією посадовців, одна сім’я учасника АТО і дві молоді сім’ї купили житло за програмами в Запоріжжі, а ще одна сім’я учасника АТО отримала кредит за обласною програмою придбання житла в Мелітополі.