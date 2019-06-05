Зливою змило дороги і городи і ледь не втопило чоловіка

Територією нашого регіону прокотилася сильна буря. І якщо в обласному центрі пройшла звичайна сильна, то в районах області сталася справжня надзвичайна подія, повідомляють у прес-службі главку ДСНС у Запорізькій області..
У Більмакском на трасі Н-08 Бориспіль-Дніпро -Запоріжжя (через Кременчук) -Маріуполь на км 634 + 800, (між смт Більмак і с.Вершіна) через сильний дощ зафіксоване грандіозне підтоплення. Довелося перекрити рух. Відзначається, що глибина водного потоку на даній ділянці дороги становила 50 см, а довжина – 100 м. Дорогу змогли відкрити лише наступного дня.
В с. Благовіщенка потоком води з берега віднесло у водойму чоловіка. Від загибелі його врятували бійці місцевого підрозділу ДСНС. А в смт Чернігівка та с. Стульневому Чернігівського району потужними потоками води змило дороги і городи місцевих жителів, а вітер зніс дахи з багатьох будинків. Селяни б’ють на сполох, бо наступна буря може залишити їх вже без житла.