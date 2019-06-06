Лікар, лайфкоуч або тракторист? Професійні наміри сучасної молоді

Кожна людина в своєму житті повинна прийняти кілька ключових рішень, які визначають подальшу долю особистості, і вибір професії – одне з них.
Вкрай важливо любити те, що робиш – в цьому випадку вдасться отримувати нові знання, розвиватися та будувати успішну кар’єру. Але, ще одним із головних чинників вдалого вибору професії є її затребуваність.
Фахівці Запорізької служби зайнятості проводять активну профорієнтаційну роботу серед молоді та аналізують професійні вподобання і професійну направленість школярів випускних класів. Навесні 2019 року серед випускників 9-11 класів загальноосвітніх шкіл Запорізької області було проведено соціологічне дослідження на виявлення професійних намірів.
4138 школярів із 36 загальноосвітніх шкіл та 2 виховних комплексів прийняло участь в опитуванні. Результати цього опитування дають змогу дізнатися наскільки сучасні випускники готові до вступу в доросле професійне життя та які професії обирають сьогодні учні випускних класів загальноосвітніх шкіл нашого регіону?
Соціологічне дослідження показує, що більшість випускників вже зробили свій професійний вибір, але 30,9% ще мають сумніви, щодо того, наскільки вибір зроблено вірно.
Стосовно планів після закінчення школи 47,7% старшокласників, які взяли участь в дослідженні, вважають, що потрібно вступати до вищого навчального закладу, до технікуму мають намір вступити 26% респондентів. 15,9 % учнів планують продовжити навчання в професійно-технічних навчальних закладах, 4% випускників підуть працювати. Також 6,4% респондентів бажають виїхати та працевлаштуватися за кордоном. Особливо ця тенденція визначається у школярів, які проживають в сільській місцевості.
Перелік найпопулярніших професій серед старшокласників очолює вже який рік програміст та лікар (майже 20% респондентів), за ними йдуть вчитель, перекладач, Web- дизайнер, економіст, юрист, журналіст, ветеринар, агент з туризму, психолог, поліцейський. Також сучасні випускники зупиняють свій вибір на професіях які пов’язані з красою – перукар, візажист, манікюрник, фахівець з нарощування вій, тату-майстер, стиліст. Молодь йде в ногу з часом і обирає такі, порівняно нові професії, як блогер, бариста, дієтолог, фітнес-тренер, лайфкоуч .
Серед робітничих професій лідирують автослюсар, кухар, кондитер, водій, перукар, електрогазозварник, тракторист.
Результати соціологічного дослідження показують, що професійні уподобання молоді змінюються не так динамічно, як того потребує ринок праці. І досі серед молоді користуються попитом професії, якими ринок праці на даний момент є перенасиченим (програмісти, лікарі, юристи, економісти і та ін.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Комплексна робота фахівців служби зайнятості з молоддю та проведення профорієнтаційних заходів, тренінгів і інтерактивних занять сприяють у формуванні молодих людей усвідомленого вибору професійної діяльності, побудові професійної траєкторії (кар’єри) та оволодінню навичками коригування власних професійних планів. А діти, які не визначилися із вибором майбутньої професії, можуть пройти професійне діагностування та отримати консультації фахівців Запорізької служби зайнятості».
Телефон для довідок:
відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47
відділ організації профорієнтації 239-87-17