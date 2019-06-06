На «Запоріжвогнетриві» розпочата літня оздоровча компанія для співробітників та їхніх родин

В 2019 році «Запоріжвогнетрив» направить на організацію літньої оздоровчої компанії більше 2,8 млн грн. Упродовж літа в пансіонатах України відпочинуть близько 820 співробітників, членів їхніх сімей, ветеранів підприємства.
Співробітники та ветерани заводу пройдуть оздоровлення на базах відпочинку «Мрія» та «Чайка», що знаходяться в Приморську та Кирилівці відповідно, в спортивному таборі «Бригантина» на острові Байда та в санаторії-профілакторії на острові Хортиця. Спеціально для працівників сервісного центру (м. Маріуполь), що з 2016 року входить до складу «Запоріжвогнетриву», організовано відпочинок у пансіонатах «Сонячний берег» у селищі Урзуф і «Доменщик» на Білосарайській косі.
Діти запорізьких вогнетривників відпочинуть у дитячих оздоровчих центрах «Супутник» в Запоріжжі та «Альбатрос» у Генічеську. Діти, чиї батьки працюють у сервісному центрі (м. Маріуполь) матимуть змогу відпочити в ДОЦ «Сонячний» в селищі Юр’ївка, що неподалік Маріуполя. На дитяче оздоровлення підприємство направить близько 650 тис. грн.
Відзначимо інвестиції «Запоріжвогнетриву» у створення сприятливих умов для відпочинку родин співробітників. Зокрема, протягом минулого міжсезонного періоду в розвиток бази відпочинку «Мрія» завод інвестував 8 млн грн. Кошти були спрямовані на капітальний ремонт одного з двох корпусів здравниці, оновлення більш ніж 50 номерів, зведення нового берегоукріплювального насипу.
Довідка:
Приватне акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив» – найбільший український виробник вогнетривких виробів і матеріалів, продукція якого добре відома і користується високим попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Підприємство випускає широкий асортимент продукції, який включає в себе алюмосилікатні вироби (шамотні і високоглиноземисті), магнезіальні вироби, а також неформовані вогнетриви. Основними споживачами продукції комбінату є підприємства металургійної промисловості.
Пресцентр
ПрАТ «Запоріжвогнетрив»