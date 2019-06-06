Понад три чверті митних надходжень на Запоріжжі забезпечили промислові підприємства

Запорізькі підприємства за п’ять місяців 2019 року спрямували до бюджету 3,3 мільярда гривень митних платежів, що на 60,5 мільйона більше, ніж було сплачено за аналогічний період 2018 року. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев.
Лише у травні платежі з експортно-імпортних операцій в регіоні перевищили 629 мільйонів.
Майже 76 відсотків надходжень з початку року забезпечили промислові підприємства за ввезену на митну територію продукцію для використання в виробничих процесах, 24 відсотки доходів бюджету сформували суб’єкти невиробничих галузей Запорізької області.
Зокрема, від митного оформлення машин, устаткування та транспорту надійшло 35 відсотків від загальної суми митних платежів, паливно-енергетичних товарів – 31 відсоток, металів та виробів із них – 12 відсотків, продтоварів та продукції сільського господарства – 9 відсотків, мінеральних продуктів та виробів хімічної промисловості – по 6 відсотків відповідно.
Запорізька митниця ДФС