Ринок праці Запорізької області

Станом на 07 червня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 15,0 тис. осіб, з них 11,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 07 червня 2019 року – 2363 одиниці (у м. Запоріжжі – 1210 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку червня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 160 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 206 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.