6 червня в місті Енергодар на базі тренувально-сопртивного комплесу 1-ДПРЗ з охорони об’єктів пройшли обласні змагання з пожежно-рятувального спорту між підрозділами Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Участь прийняли рятувальники з Запоріжжя, Енергодару, Мелітополь та Бердянська.
«Головною метою змагань є підвищення рівня майстерності та оперативної готовності до дій за призначенням також підвищення фізичного рівня особового складу пожежно-рятувальних підрозділів» – зазначив начальник управління реагування на НС Олексій Пуга.
Змагання проводились за міжнародним форматом «FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE». Вогнеборці змагались в індивідуальному забігу, тандемі та командній естафеті.
Кожен з цих видів вправ складались з п’яти етапів: підйом пакета сходовими маршами на майданчик 4-го поверху навчальної вежі; підйом на вежу рукавної скатки за допомогою рятувальної мотузки та спуск рятувальника з вежі; силовий тренажер; прокладення робочої лінії і подання ствола на заливку мішені; транспортування потерпілого. Учасники доклали чимало зусиль аби пройти непрості випробування, які потребують не лише фізичної витривалості, але й спритності та вміння працювати у команді. Варто зазначити, що окрім хлопців, високу майстерність показали й жінки-рятувальниці.
За результатами запеклої боротьби, переможцями та призерами змагань стали: В категорії індивідуальний забіг: перше місце посів – Савчук Денис, м. Енергодар. друге місце – Гук Артем, м. Бердянськ, та третє місце – Солдатов Вадим, м. Запоріжжя.
Змагання в естафеті:перше місце – команда Бердянська, друге місце – команда Енергодара, третє місце – команда Запоріжжя.
У загальнокомандному заліку кращими стали: перше місце зайняла команда Енергодара, друге місце – команда Бердянськ, та третє місце – команда Запоріжжя.
В Запорізькій області відбулись змагання з пожежно-рятувального спорту
6 червня в місті Енергодар на базі тренувально-сопртивного комплесу 1-ДПРЗ з охорони об’єктів пройшли обласні змагання з пожежно-рятувального спорту між підрозділами Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Участь прийняли рятувальники з Запоріжжя, Енергодару, Мелітополь та Бердянська.