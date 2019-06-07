Запорізькі комунальні підприємства поповнили місцеві бюджети на 166 мільйонів

Запорізькі комунальні підприємства поповнили місцеві бюджети на 166 мільйонів

До місцевих бюджетів Запорізького регіону за п’ять місяців 2019 року комунальні підприємства сплатили 166 мільйонів гривень податку на прибуток. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сплата податку порівняно з минулим роком зросла на 109 мільйонів.
З початку року цей платіж займає четверте місце за доходами бюджетів громад. Лише у травні суб’єкти господарювання спрямували до скарбниць майже 49 мільйонів, що на 37 мільйонів більше, ніж у травні 2018 року.
У січні-травні найбільші суми перерахували до місцевих скарбниць комунальні підприємства м. Запоріжжя – 46 мільйонів, мелітопольські і веселівські – 5,9 мільйона, стільки ж – бердянські і приморські. Суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського району забезпечили більше 1,6 мільйона, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 1,4 мільйона тощо.
Нагадаємо, податок, сплачений підприємствами комунальної форми власності, повністю надходить на рахунки місцевих бюджетів.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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