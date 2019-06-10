07 червня водолази Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС обстежили місце, де зник 15-річний хлопець. Дитину не знайшли.
Нагадаємо, 05 червня троє хлопців купалися у Азовському морі без нагляду дорослих і під час занурення один із них зник у воді. Сталася подія на пляжі в районі будинку відпочинку «Екскребул» у с. Строганівка Приазовському районі.
06 червня через несприятливі погодні умови, а саме шторм у 7 балів та нульову видимість у воді, водолази призупинили роботи. Згідно «Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у ДСНС України» затвердженої наказом МВС в таких погодних умовах працювати заборонено.
Співробітники Національної поліції та Прикордонної служби обстежили берегову лінію та хлопця не знайшли.
Водолази відновлять пошукові роботи, коли дозволить погода та вщухне шторм.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!
У Приазовському районі у Азовському морі тривають пошуки 15-річного хлопця
07 червня водолази Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС обстежили місце, де зник 15-річний хлопець. Дитину не знайшли.