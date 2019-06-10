Валерій Манько: «Доходи місцевих бюджетів Запорізької області зросли на 500 мільйонів гривень»

Запорізькі платники податків за перші п’ять місяців року спрямували до місцевих бюджетів 3 мільярди 708 мільйонів гривень (не враховуючи показники великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, доходи місцевих бюджетів регіону зросли порівняно з минулорічними на 18 відсотків або на більш ніж пів мільярда гривень.
Найбільший приріст забезпечила сплата податку на доходи фізичних осіб – 2 мільярди 237 мільйонів, що на 348 мільйонів або на 18,5 відсотка більше, ніж у січні-травні 2018 року.
Внесок представників малого і середнього підприємництва у вигляді єдиного податку склав 570 мільйонів, що перевищило минулорічні надходження на 87 мільйонів або на 18 відсотків. Зокрема, фізособи-підприємці сплатили 391 мільйон, юридичні особи – 80 мільйонів, агровиробники – понад 98 мільйонів гривень єдиного податку.
Запорізькі землекористувачі направили до казни громад 424 мільйони, збільшення до показників попереднього року склало майже 23 мільйони або 6 відсотків.
Підприємства регіону спрямували до бюджетів 166 мільйонів гривень податку на прибуток, це на 109 мільйонів більше рівня надходжень п’яти місяців 2018 року.
Також місцеві скарбниці отримали 92,6 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів (+7%), 84,7 мільйона гривень екологічного податку (+8%) тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області