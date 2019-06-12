Читайте у газеті «Правда ЗП» за 13.06.2019р.

Друзі! У четвер, 13 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
А допоки ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Дочасні вибори в Раду спонукають нас задуматися про результати нашого попереднього вибору. Фігурантами журналістських розслідувань про корупцію стали 214 чинних нардепів. Хто з народних обранців і у який спосіб порушує закон про протидію корупції за матеріалами каталогу руху ЧЕСНО, читайте у свіжому випуску нашої газети.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Про штрафи за борги з оплати комунальних послуг та необхідність пильнувати процес їх нарахування дізнайтесь у рубриці Соціальний ракурс. Нагадаємо, що з 10 червня, в Україні фактично починають діяти штрафи за комунальні борги. Пеня стосується тих боргів, які утворились після 1 травня, коли набрали чинності нові норми закону про житлово-комунальне господарство. Разом з тим, субсидіанти, які мали невикористані субсидії за жовтень 2018 року – січень 2019 року, мали право скористатися ними до кінця опалювального сезону (протягом лютого-квітня 2019 року). Тому борги, які виставили у червні таким домогосподарствам надавачі комунальних послуг, є незаконними.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Життя в стилі мінімалізм допомагає сучасній людині знайти гармонію і зробити свої будні набагато цікавіше. Саме зараз у нас є і потреба у спрощенні побуту, і можливості зробити це. З чого ж почати?
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Нині розкажемо про сенсаційні зміни в Азовському морі, які призвели до разючої зміни фауни в його акваторії.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про дивовижного мешканця одного з водоймищ на території Запорізької області. А також обговоримо із запоріжцями проблему охорони водних об’єктів.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті «Правда ЗП» за 13.06.2019р.
Друзі! У четвер, 13 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.