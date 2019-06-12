Від приймання туристів запорізькі громади отримали перший мільйон

За перші п’ять місяців року перед початком курортного сезону до місцевих бюджетів надійшов мільйон гривень туристичного збору. В. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько наголосив на суттєвому зростанні надходжень цього платежу до скарбниць громад. Порівняно з минулим роком вони збільшились на 600 тисяч або на 150 відсотків.
Зокрема, у травні до бюджетів було сплачено 413 тисяч, в той час як у травні минулого року збір склав 113 тисяч.
Найбільші суми у січні-травні 2019 року отримала міська казна Запоріжжя – 622 тисячі, до скарбниць Якимівського та Приазовського районів спрямовано 202 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 113 тисяч.
Нагадаємо, у 2019 році суттєво змінились ставки туристичного збору. Вони встановлені у таких розмірах: до 0,5 відсотка від розміру мінімальної зарплати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі). При цьому сільські, селищні та міські ради своїми рішеннями самостійно визначають розмір податку.
Справляння туристичного збору здійснюють податкові агенти, у тому числі адміністрації готелів, кемпінгів, гуртожитків, санаторно-курортних закладів, квартирно-посередницькі організації тощо. Вони щоквартально мають подавати до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації декларацію з туристичного збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області