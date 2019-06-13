Фіскальна служба Запорізької області оголошує набір до податкової міліції

Якщо ви маєте загострене почуття справедливості, бажання боротися з порушниками економічної безпеки та гарну фізичну підготовку, ГУ ДФС у Запорізькій області запрошує на роботу до лав податкової міліції.
Співробітники слідчо-оперативних підрозділів розкривають злочини у сфері оподаткування та обігу підакцизних товарів, розшукують платників, які ухиляються від сплати податків, забезпечують захист та безпеку працівників служби.
У ГУ ДФС у Запорізькій області відкрито такі вакансії: старший оперуповноважений з особливо важливих справ, старший інспектор відділу активних заходів, старший слідчий та інші. Кандидати на ці посади повинні мати вищу освіту за фахом фінансово-економічного чи юридичного спрямування за рівнем бакалавра та досвід роботи.
Крім того, є вакансії, які не вимагають досвіду роботи і можуть стати чудовим стартом кар’єри.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до управління по роботі з персоналом за телефоном 213-50-23, або за адресою м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.